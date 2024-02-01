2 февраля погода будет нетипичной для последнего месяца зимы

01.02.2024 | 22:00

В пятницу, 2 февраля, в Пензенской области ожидаются облачная погода и небольшой мокрый снег. Будет дуть умеренный ветер с юго-запада.

По прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на пятницу похолодает до -2...-4 градусов. С вечера четверга с сохранением утром местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, предупредили в МЧС.

Днем 2 февраля температура будет плюсовой – 0…+2, а к ночи опустится до -5…-7 градусов.

По народному календарю 2 февраля - Ефимов день. На Руси по погоде судили о том, какой окажется Масленица. Она в этом году отмечается с 11 по 17 марта.

Кроме того, если в Ефимов день дул сильный ветер, ожидали, что весь год будет сырым.