Сетевое издание|18+|Пятница|2 фев 2024|00:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

2 февраля погода будет нетипичной для последнего месяца зимы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 2 февраля, в Пензенской области ожидаются облачная погода и небольшой мокрый снег. Будет дуть умеренный ветер с юго-запада.

По прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на пятницу похолодает до -2...-4 градусов. С вечера четверга с сохранением утром местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, предупредили в МЧС.

Днем 2 февраля температура будет плюсовой – 0…+2, а к ночи опустится до -5…-7 градусов.

По народному календарю 2 февраля - Ефимов день. На Руси по погоде судили о том, какой окажется Масленица. Она в этом году отмечается с 11 по 17 марта.

Кроме того, если в Ефимов день дул сильный ветер, ожидали, что весь год будет сырым.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте