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Общество

Вакцинировать от COVID-19 по эпидпоказаниям будут не всех

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В национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесены изменения: вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых категорий граждан.

Соответствующий приказ Министерства здравоохранения РФ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, вакцинацию теперь будут проходить лица старше 18 лет, ранее не болевшие и (или) не привитые против коронавирусной инфекции, а также граждане в возрасте 60 лет и старше.

Кроме того, к уязвимой категории отнесены люди с хроническими заболеваниями (в том числе бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, туберкулезом, сахарным диабетом, ожирением), с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Ревакцинация против коронавирусной инфекции проводится не ранее чем через год после предыдущей иммунизации.

Приказ Минздрава РФ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

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