Гражданским женам погибших бойцов СВО хотят дать права вдов

31.01.2024 | 08:23

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, согласно которому гражданских жен участников спецоперации могут признать официальными супругами через суд.

Речь идет о женщинах, не вступивших в законный брак с участниками спецоперации, но живших с ними и имеющих общее хозяйство или детей. В этом случае вдова и дети погибшего военного получат все причитающиеся семье льготы.

На данный момент помощь и льготы получают жены и дети погибших участников СВО. Но если брак не оформлен официально, то в случае гибели бойца такие женщины и дети остаются без кормильца и поддержки со стороны государства.

«Предложенный нами законопроект создает правовой выход для таких ситуаций. Если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее года при наличии общего ребенка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд, в порядке особого производства. После решения суда «фактическая» супруга получит право быть наследником, а также - права на положенные по закону льготы. Законопроект имеет обратную силу и будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия», - написал в своем Telegram-канале один из разработчиков документа Андрей Турчак.

На сайте Госдумы поясняется, что именно судебное решение об установлении факта брачных отношений будет указывать момент их возникновения.

Семья участника СВО получает единовременную выплату в размере 5 млн рублей в случае его гибели и 3 млн - в случае ранения.