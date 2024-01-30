Сетевое издание|18+|Вторник|30 янв 2024|22:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области 70 медиков бесплатно получили землю

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области для привлечения медицинских работников и врачей-ветеринаров в районы используется такая мера поддержки, как предоставление земельных участков площадью от 600 до 2 000 кв. м.

«На 24 января 2024 года правом воспользовались 70 медиков, работающих в Пензенском, Бессоновском, Мокшанском и Городищенском районах», - сообщил министр государственного имущества Андрей Кудинов на брифинге во вторник, 30 января.

По его словам, уже сформировано еще 69 участков в Пензенском, Бессоновском, Городищенском, Колышлейском, Мокшанском, Наровчатском, Неверкинском, Малосердобинском и Шемышейском районах, которые также передадут медикам в безвозмездное пользование.

Земля предоставляется на шесть лет, по истечении этого срока ее можно оформить в собственность.

«Закон действует на территории 27 муниципальных районов и закрепляет списки муниципалитетов, специальностей и профессий, на которые распространяется льгота по предоставлению земельных участков», - уточнил Андрей Кудинов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте