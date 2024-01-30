В Пензенской области 70 медиков бесплатно получили землю

30.01.2024 | 20:34

В Пензенской области для привлечения медицинских работников и врачей-ветеринаров в районы используется такая мера поддержки, как предоставление земельных участков площадью от 600 до 2 000 кв. м.

«На 24 января 2024 года правом воспользовались 70 медиков, работающих в Пензенском, Бессоновском, Мокшанском и Городищенском районах», - сообщил министр государственного имущества Андрей Кудинов на брифинге во вторник, 30 января.

По его словам, уже сформировано еще 69 участков в Пензенском, Бессоновском, Городищенском, Колышлейском, Мокшанском, Наровчатском, Неверкинском, Малосердобинском и Шемышейском районах, которые также передадут медикам в безвозмездное пользование.

Земля предоставляется на шесть лет, по истечении этого срока ее можно оформить в собственность.

«Закон действует на территории 27 муниципальных районов и закрепляет списки муниципалитетов, специальностей и профессий, на которые распространяется льгота по предоставлению земельных участков», - уточнил Андрей Кудинов.