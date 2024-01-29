В Кузнецке учинят «реальный террор» в отношении «бедоносцев»

29.01.2024 | 21:23

В Кузнецке возьмут на тщательный контроль ситуацию в общежитиях, откуда поступает много коллективных жалоб на соседей с низким уровнем социальной ответственности.

Соответствующую задачу перед различными ведомствами поставил глава города Сергей Златогорский, обозначивший свою позицию на планерке в понедельник, 29 января.

«Продумывайте вопрос по оборудованию общежитий пожарными извещателями, сделайте расчет. Там в каждой секции есть нормальные люди, которые озабочены нормальным житьем и могут быть ответственными за эти извещатели.

Главный вопрос - неблагополучная часть жителей общежитий, они там отравляют жизнь нормальным людям и по большому счету определяют весь тонус этой жизни: пьют, не платят, устраивают дебоши», - пояснил глава города.

По его мнению, семьи нужно спасать.

«В отношении этой публики нужно учинить реальный террор в плане системности и жесткости применения к ним всего спектра законов, которые есть. У них земля должна под ногами гореть: выпил - на сутки, должен - отсудили, и пускай исполняет судебное решение. Они там главные почему-то», - возмутился Сергей Златогорский.

Он поручил установить всех «бедоносцев» по каждому общежитию, взять их на контроль и каждый квартал докладывать о проделанной работе. «Сколько он суток отмотал, сколько он штрафов получил, сколько заплатил, сколько отличился», - перечислил Златогорский в заключение.