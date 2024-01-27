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Общество

Пензенцев могут лишить телефонной связи при трехмесячном молчании

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С 1 сентября 2024 года услуги телефонной связи будут оказываться по новым правилам.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С этого времени оператор будет вправе расторгнуть договор с абонентом, если он не пользуется связью 90 календарных дней. В свою очередь, абонент сможет в режиме онлайн подать заявление на смену оператора с сохранением номера. Для этого потребуется электронная подпись.

Новая редакция правил предусматривает порядок предоставления клиентам сведений о тарифах и зоне покрытия сети, а также приема информации о технических неисправностях. В частности, оператор связи сможет уведомлять абонента в его «Личном кабинете» на сайте, через СМС-оповещения или посредством телефонного звонка.

Информировать об изменении условий договора, в том числе о подключении дополнительных услуг, оператор станет в письменной форме, в сообщениях, во время звонка, а также через «Личный кабинет» клиента на сайте или в мобильном приложении.

Также оператор получит право не начинать обслуживание сим-карт юридических лиц, если нет данных о сотрудниках, которым выданы карты, или сведения недостоверны.

Новые правила будут действовать в течение 6 лет.

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