Участники СВО станут ветеранами боевых действий даже без контракта

26.01.2024 | 11:55

Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ до 1 апреля внести изменения в законодательство с целью присвоения статуса ветерана боевых действий тем, кто участвовал в специальной военной операции без контракта.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Внести в нормативные правовые акты РФ изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции, вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта (документа, подтверждающего иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции», - говорится в документе.

Статус ветерана боевых действий должен быть присвоен участникам спецоперации на основании документов, подтверждающих факты ранения, травмы, контузии или заболевания.

Также может признаваться как основание наградной материал - копия удостоверения к государственной (ведомственной) награде, документы или иные сведения, в которых указаны поводы для награждения.