Сергей Златогорский призвал кузнечан идти на фронт

26.01.2024 | 12:07

В пятницу, 26 января, глава Кузнецка Сергей Златогорский выпустил видеообращение к горожанам, в котором предложил им поучаствовать в сборе для нужд спецоперации и призвал мужчин пойти и защитить страну.

«У нас многие наши земляки проходили службу в вооруженных силах, получили серьезные воинские специальности, соответствующую подготовку, служили в войсках ВДВ, специального назначения, получили квалификацию снайперов, саперов, механиков-водителей... Мужики, вас для того и готовила страна, чтобы в нужное время вы защитили страну и проявили свои профессиональные и патриотические качества. Сейчас это время. Подумайте об этом», - заявил Сергей Златогорский.

Он рассказал, что со многими беседовал и у всех есть обоснования, почему они не в зоне СВО, к которым добавляется ключевая фраза «ну если вот позовут по-серьезному, я пойду».

По мнению Златогорского, ждать, когда позовут по-серьезному, не надо. «Тогда и события серьезные будут, если позовут. Лучше сейчас, когда наметилась слабина и надо добить, дожать врага. Сейчас, нежели потом, когда ситуация может измениться. Подумайте на этот счет», - порекомендовал глава города кузнечанам.

Отдельно он обратился к тем мужчинам, которые «проскочили» мимо службы в армии. Сергей Златогорский подчеркнул, что для его поколения такой пробел в биографии всегда был позорным пятном.

«Я не знаю, что вы будете отвечать или отвечаете своим детям на вопрос «папа, почему ты не служил?». Что вы будете рассказывать своим внукам, когда они спросят: «Деда, а ты где был, когда была СВО? У соседа дедушка вот весь в орденах». Мне кажется, нормальный, настоящий мужик должен исправить эту букву, строку в своей биографии. Понятно, в тепле, в светле оно лучше, но, кроме нас, нашу родину никто не отстоит. Будем здесь нежиться - тогда придется решать вопрос по-другому, посерьезнее», - поделился мыслями глава Кузнецка.

Сергей Златогорский отметил: неизвестно, как будет развиваться ситуация, и надо сейчас выправить ее так, чтобы закончить победой.

«Военкомат работает, включая выходные. И те, у кого есть порох в пороховницах, кто числит себя мужиком, сегодня должен думать о том, как защитить свою страну, защитить свою семью и будущих своих внуков», - подытожил он.

4 мая 2023 года Сергей Златогорский во время прямого эфира сообщил, что готов отправиться в зону специальной военной операции. «Я свой рапорт написал, только лет мне многовато (на тот момент было 60. - Прим. ред.). Видимо, если позовут, то когда прижмет совсем. Тем не менее морально, физически, я считаю, что готов», - заявил глава города.