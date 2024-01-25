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Общество

МЧС: Прямые солнечные лучи опасны для телефонов и планшетов

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Во второй половине января солнце все чаще радует пензенцев своим появлением на небосклоне. Однако его прямые лучи могут привести к беде, если под ними оставить гаджет.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Методику оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)», разработанную специалистами ВНИИПО МЧС России.

«Не оставляйте телефоны, планшеты, зарядные устройства, смарт-устройства под прямыми лучами солнца - это может привести к их перегреву и возможному воспламенению», - говорится в документе.

Также не рекомендуется играть или разговаривать по телефону во время его зарядки: перегрев аппарата может привести к возгоранию.

Спасатели напоминают: после завершения зарядки нельзя оставлять зарядник в розетке. Главная причина воспламенения смартфонов, планшетов и других гаджетов - неисправность зарядных устройств, поэтому не рекомендуется заряжать их ночью, пока все спят.

По этой же причине ни в коем случае нельзя класть телефон под подушку. Если аппарат полностью зарядился, его следует сразу отключить от сети.

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Источник — фото pixabay.com
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