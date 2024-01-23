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Общество

Отделение госпиталя для ветеранов войн отремонтируют к 23 февраля

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Отделение медицинской реабилитации в Пензенском областном госпитале для ветеранов войн закончат ремонтировать к 23 февраля. Такое обещание дали подрядчики.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава во вторник, 23 января.

По словам главврача госпиталя Вадима Аббакумова, отделка помещений практически завершена, в них обновили стены и пол, заменили сантехнику. В коридорах провели освещение, соответствующее современным стандартам.

Стоимость ремонта госпиталя - около 12,5 миллиона рублей. Деньги выделены из областного бюджета.

Обновление отделения медицинской реабилитации должно создать благоприятные условия для пациентов.

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Источник — фото - health.pnzreg.ru
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