Отделение госпиталя для ветеранов войн отремонтируют к 23 февраля

Отделение медицинской реабилитации в Пензенском областном госпитале для ветеранов войн закончат ремонтировать к 23 февраля. Такое обещание дали подрядчики.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава во вторник, 23 января.
По словам главврача госпиталя Вадима Аббакумова, отделка помещений практически завершена, в них обновили стены и пол, заменили сантехнику. В коридорах провели освещение, соответствующее современным стандартам.
Стоимость ремонта госпиталя - около 12,5 миллиона рублей. Деньги выделены из областного бюджета.
Обновление отделения медицинской реабилитации должно создать благоприятные условия для пациентов.
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