В Чаадаевской участковой больнице появился аппарат за 3,8 млн

18.01.2024 | 21:37

В Чаадаевскую участковую больницу поступила система ультразвуковой визуализации экспертного класса, сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Аппарат позволяет изучить состояние брюшной полости, периферических сосудов, поверхностных и скелетных мышц, подходит для кардиологических, гинекологических, урологических и неонатальных исследований.

«У оборудования высококачественное разрешение изображения», - отметил главный врач Городищенской районной больницы Лев Умнов (ее подразделением является Чаадаевская участковая больница).

Медики уже оценили точность исследований и подчеркнули: изображение отличного качества получается не только на мониторе, но и в печатном варианте.

УЗИ-аппарат стоит 3,8 млн рублей. Деньги были выделены из областного бюджета.