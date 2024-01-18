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Общество

В Чаадаевской участковой больнице появился аппарат за 3,8 млн

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В Чаадаевскую участковую больницу поступила система ультразвуковой визуализации экспертного класса, сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Аппарат позволяет изучить состояние брюшной полости, периферических сосудов, поверхностных и скелетных мышц, подходит для кардиологических, гинекологических, урологических и неонатальных исследований.

«У оборудования высококачественное разрешение изображения», - отметил главный врач Городищенской районной больницы Лев Умнов (ее подразделением является Чаадаевская участковая больница).

Медики уже оценили точность исследований и подчеркнули: изображение отличного качества получается не только на мониторе, но и в печатном варианте.

УЗИ-аппарат стоит 3,8 млн рублей. Деньги были выделены из областного бюджета.

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Источник — фото областного минздава
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