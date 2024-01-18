В Чаадаевской участковой больнице появился аппарат за 3,8 млн

В Чаадаевскую участковую больницу поступила система ультразвуковой визуализации экспертного класса, сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.
Аппарат позволяет изучить состояние брюшной полости, периферических сосудов, поверхностных и скелетных мышц, подходит для кардиологических, гинекологических, урологических и неонатальных исследований.
«У оборудования высококачественное разрешение изображения», - отметил главный врач Городищенской районной больницы Лев Умнов (ее подразделением является Чаадаевская участковая больница).
Медики уже оценили точность исследований и подчеркнули: изображение отличного качества получается не только на мониторе, но и в печатном варианте.
УЗИ-аппарат стоит 3,8 млн рублей. Деньги были выделены из областного бюджета.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀