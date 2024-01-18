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Общество

19 января в Пензенскую область вернется оттепель

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В пятницу, 19 января, в Пензенской области ожидаются облачная погода, осадки в виде мокрого снега и дождя, временами сильные. На дорогах будет скользко.

Подует сильный ветер с юга, его порывы достигнут 17-22 м/с, предупредили в региональном ГУ МЧС России.

В ночь на пятницу прогнозируются -12…-14 градусов, а также снег, слабая метель, на дорогах - заносы.

По прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, днем 19-го числа термометры покажут 0...+2, к ночи похолодает, но незначительно – до 0...-2.

19 января отмечается Крещение. На Руси подмечали, что обычно в это время морозно, а потом погода начинает меняться. Люди верили: если 19 января стоит сильный мороз либо туман или идет снег хлопьями, то урожай зерновых окажется богатым.

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