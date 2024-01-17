В Пензе энергетики полностью восстановили электроснабжение

Энергетики филиала «Россети Волга» - «Пензаэнерго» полностью восстановили электроснабжение потребителей части города Пензы, получающих ресурс от подстанций 110 кВ «Юбилейная» и «Арбеково».
Причиной временного перерыва электроснабжения стали неблагоприятные погодные условия: сильный ветер и снег с дождем при переходе температуры через нулевую отметку.
В настоящее время ведутся точечные работы по заявкам потребителей в сети 0,4-10 кВ.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220.
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