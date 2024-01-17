В Пензе энергетики полностью восстановили электроснабжение

17.01.2024 | 08:48

Энергетики филиала «Россети Волга» - «Пензаэнерго» полностью восстановили электроснабжение потребителей части города Пензы, получающих ресурс от подстанций 110 кВ «Юбилейная» и «Арбеково».

Причиной временного перерыва электроснабжения стали неблагоприятные погодные условия: сильный ветер и снег с дождем при переходе температуры через нулевую отметку.

В настоящее время ведутся точечные работы по заявкам потребителей в сети 0,4-10 кВ.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220.