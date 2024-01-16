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Общество

Пензенцы не могут пожаловаться на нерадивых коммунальщиков анонимно

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Если коммунальные службы не чистят во дворах снег или не посыпают гололед песком, жители могут привлечь их к ответственности.

Об этом во вторник, 16 января, рассказал в прямом эфире, организованном ЦУРом, первый замминистра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Андрей Цесарев.

Он напомнил, что за расчистку дворов многоквартирных домов отвечает управляющая организация (если это ТСЖ, то в штат или на договорной основе принимается дворник). За муниципальные территории - проходы, тропинки, дорожки - отвечают администрации районов, которые к тому же контролируют работу управляющих компаний.

«Их сотрудники выезжают на место, составляют протокол о ненадлежащем качестве придомовой территории и передают материалы в министерство. После этого м возбуждается административное дело и на нарушителей накладывают штраф», - пояснил спикер.

По словам Андрея Цесарева, наказание рублем серьезное - для должностных лиц сумма составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Однако для того, чтобы провести проверку, необходимы заявления от граждан.

«С 2022 года мы немного ограничены в проведении проверок, просто так выехать, увидеть и наказать не имеем права», - отметил он.

Порядок таков. Обращение гражданина направляется либо в администрацию района, либо в министерство ЖКХ и ГЗН. Это можно сделать через ГИС ЖКХ с помощью портала госуслуг или прийти лично, имея при себе паспорт.

«Личность заявителя обязательно должна быть подтверждена. Анонимные обращения, пришедшие на электронную почту или письмом в конверте без обратного адреса и фамилии, мы не рассматриваем», - подчеркнул первый замминистра.

Получив заявление, инспектор выезжает на место и ищет подтверждение доводам заявителя, что территория действительно не обработана.

«Только после этого на следующий день он вызывает юридическое лицо для проведения контрольно-надзорного мероприятия. Понятно, что управляющая компания или ТСЖ может до прихода инспектора принять меры. Поэтому зафиксировать нарушения бывает трудновато. Но в любом случае нужно обращение гражданина», - резюмировал Андрей Цесарев.

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