Перечислены официальные места для купания в крещенскую ночь

15.01.2024 | 12:46

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, где будут действовать купели, в которых в ночь на пятницу, 19 января, организуют крещенские купания.

В Пензе такое место официально только одно: на пляже в районе ГПЗ-24 (ул. Антонова, р. Старая Сура).

В Кузнецке их два: в районе Кустарной площади и 1-й Бутурлинской улицы, 45; в Заречном - одно, на пруду в зоне отдыха «Лесная».

По районам список выглядит так:

- Белинский район: Поимский сельсовет, 2,5 км от пос. Шарово, пруд Редкий Дуб; г. Белинский, пруд на ручье Королейка; Камынинский сельсовет, с. Нижние Поляны, родник святой Пятницы;

- Башмаковский район: р. п. Башмаково, Смагин пруд;

- Бековский район: р. п. Беково, р. Хопер; Вертуновский сельсовет, о. Глубокое; Пяшинский сельсовет, р. Явленный;

- Вадинский район: с. Вадинск, купель Свято-Тихвинского Керенского мужского монастыря;

- Городищенский район: р. п. Чаадаевка, автодорога р. п. Чаадаевка - Кузнецк-12, купель источника Серафима Саровского; с. Канаевка, ул. Заречная, 5; г. Городище, купель родника в 1 км на восток от города; д. Луговые Выселки, купель родника на ул. Речной/Заречной;

- Земетчинский район: п. Пашково, родник Стреличка; с. Ушинка, ул. Советская, родник;

- Иссинский район: р. п. Исса, на р. Иссе в районе дома № 60 на ул. Пролетарской; с. Кисловка, восточная окраина, Святой источник;

- Камешкирский район: с. Пестровка, Покровский родник;

- Колышлейский район: Названовский сельсовет, с. Сущевка, река Колышлей; Трескинский сельсовет, с. Трескино, река Колышлей;

- Кузнецкий район: Анненковская сельская администрация, с. Радищево, часовня-купальня святителя Спиридона Тримифунтского; Явлейская сельская администрация, с. Монастырское, источник Святой Мученицы Параскевы;

- Лопатинский район: с. Пылково, купальня (иордань) в помещении, вода подается по трубе из родника;

- Лунинский район: с. Б. Вьяс, ул. Пионерская, д. 48, купель у св. источника Владимирской Божьей Матери; с. Тепловка, святой источник Серафима Саровского; с. Иванырс, купель у святого источника Казанской Божьей Матери;

- Мокшанский район: с. Богородское, родник Святой Параскевы;

- Малосердобинский район: 4 км юго-восточнее от с. Малая Сердоба, родник Богомольный;

- Наровчатский район: Новопичурский сельский совет, Паник-родник; Скановский сельсовет, родник Николая Чудотворца; Скановский сельсовет, родник на территории пещерного монастыря;

- Нижнеломовский район: Усть-Каремшинский сельсовет, родник Салолейка; Норовский сельсовет, родник, с. Монастырское; Кувак-Никольский сельсовет, родник; Виргинский сельсовет, родничок Тепленький;

- Никольский район: с. Маис, купальня на роднике; с. Соколовка, купальня на роднике; с. Ахматовка, купальня на роднике; с. Нижний Шкафт, купальня на роднике;

- Неверкинский район: с. Алешкино, родник; с. Криволучье, родник;

- Пензенский район: с. Большая Валяевка, Воскресеновский сельсовет, церковь Иконы Божией Матери «Живоносный источник»; с. Ермоловка, Тихвинская церковь; с. Засечное, мкр. Спутник, р. Сура; Оленевский сельсовет, с. Соловцовка, Нижний пруд;

- Пачелмский район: с. Калиновка, территория церкви, оборудованная купель; с. Шейно, оборудованная купель; с. Старая Толковка, оборудованная купель;

- Сердобский район: г. Сердобск, участок на правом берегу р. Сердобы, расположенный в 60 м вверх по течению от автомобильного моста на с. Пригородное; с. Кирово, Верхний пруд в Федоровской балке (в черте села); с. Мещерское, пруд на ул. Вяземского; с. Секретарка, у автомобильного моста через р. Хопер;

- Тамалинский район: р. п. Тамала, пер. Колхозный, Колхозный пруд; с. Ульяновка, Алексеевский пруд;

- Спасский район: г. Спасск, родник Святая Вода на реке Коке; Беднодемьяновский сельсовет, родник в Косоуровом овраге;

- Сосновоборский район: в селах Тешнярь и Русский Качим;

- Шемышейский район: святой источник Семь Ключей в с. Мордовская Норка.

Для многих людей купание на Крещение может представлять опасность. Кому стоит отказаться от погружения в иордань, можно узнать здесь.