В Пензенской области обновят железнодорожные пути

12.01.2024 | 21:43

В 2024 году железнодорожные пути на территории Пензенской области ждет ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Обновить пути планируют на перегонах Канаевка - Асеевская, Кадада - Елюзань, а также на станциях Канаевка, Асеевская и Пенза-III.

Через указанные пункты следует пригородный поезд Пенза - Кузнецк.

Кроме того, на территории региона будет уложено 18 километров путей и заменено 47 стрелочных переводов.

«Проведенная путевая кампания обеспечит повышение уровня безопасности движения поездов при увеличении скорости движения до 140 км/ч», - сообщили представители Куйбышевской железной дороги.