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Общество

Остеопат назвал самый вредный вид зимней обуви

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Врач-остеопат Дмитрий Симкин предупредил, что неправильный выбор зимней обуви может привести не только к травмам, но и к деформации стоп. В частности, бесформенная обувь на плоской подошве повышает риск развития плоскостопия в три раза, а других форм искривления стопы - в шесть раз.

«Антирейтинг самой вредной зимней обуви однозначно возглавляют «мягкие» модели на плоской подошве. Сюда относятся модные дутики, сноубутсы и особенно любимые многими угги. Возможно, некоторые дамы возразят и укажут на то, что в уггах зимой тепло. Однако кажущийся в момент покупки комфорт в дальнейшем может обернуться полным разочарованием», - рассказал он «Известиям».

По словам Симкина, у медиков есть аргументы против ношения такой обуви. Прежде всего это отсутствие каблука. Небольшой каблук позволяет сохранять правильную осанку и поддерживать баланс тела, а стопы при ходьбе устают гораздо меньше.

«Угги не имеют не только каблука, но и какой-либо внутренней поддержки стопы (супинаторов, фиксаторов пятки). В этом плане угги, по сути, ничем не отличаются от валенок, так как для современной обуви такие характеристики - это настоящий нонсенс. Кроме того, без внешнего каркаса мех внутри такой обуви быстро теряет форму и растягивается. Так что, если у вас есть проблемы со стопами, угги их непременно усугубят, а если нет, то, скорее всего, обеспечат», - пояснил врач.

Если в обычной обуви для поддержки стопы можно использовать ортопедические стельки, то угги не позволяют этого сделать: меховая стелька из них не вынимается. Если же наложить одну стельку на другую, то стопа может просто не пролезть внутрь или обувь станет тесной.

Также Дмитрий Симкин отметил, что к замше, из которой сделаны угги, быстро прилипает снег.

«В сочетании с отсутствием мембраны это качество приводит к тому, что ноги начинают достаточно быстро промокать», - подчеркнул он.

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