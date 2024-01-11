12 января в Пензенскую область начнет возвращаться мороз

11.01.2024 | 22:00

В пятницу, 12 января, в Пензенской области будет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается.

В ночь на 12-е число прогнозируются снег и метель, термометры покажут -13…-15 градусов. Подует сильный ветер с юго-запада, его порывы местами достигнут 15-18 м/с, уточнили в региональном ГУ МЧС России.

Днем в пятницу ветер сменит направление на северо-западное. На улице похолодает до -15…-17 градусов.

К ночи на субботу, согласно прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, столбик термометра опустится до -24…-26.

По народному календарю, 12 января - Анисьин день. На Руси подмечали, что в это время обычно усиливался мороз.