В Сердобском районе найдено мясо с опасной бактерией

10.01.2024 | 12:41

Говядина, произведенная на убойном пункте одного из крестьянско-фермерских хозяйств Сердобского района, содержала опасные бактерии.

Это выяснили специалисты Саратовского филиала Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ), куда была направлена проба мяса на исследование.

В результате лабораторных испытаний в говядине была обнаружена Listeria monocytogenes - патогенная бактерия, вызывающая инфекционное заболевание листериоз. Она может выживать и размножаться при низких температурах, обычных для холодильных установок.

Люди с сильным иммунитетом редко заболевают листериозом, но для тех, кто находится в группе риска, болезнь может быть опасной и даже смертельной. В первую очередь это беременные женщины, люди старше 65 лет, лица с сахарным диабетом, а также пациенты, у которых иммунитет снижен из-за заболевания или лечения, производящего такой эффект.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, государственный инспектор нанес главе хозяйства визит. Сельчанина проинформировали о требованиях, предъявляемых к его деятельности и принадлежащим ему объектам контроля, и дали консультацию.