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Общество

В Спасском соборе прихожан ждут на рождественские службы

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Пензенская епархия приглашает жителей региона в Спасский кафедральный собор на праздничные богослужения, посвященные Рождеству Христову.

Их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В субботу, 6 января, в 8:00 всех ждут на навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник); в 17:00 - на всенощное бдение. Ровно в полночь 7-го числа начнется главная торжественная служба.

В прошлом году праздник отмечали также в Спасском соборе - самом большом православном храме области.

Там заранее установили вертеп - символ места, где, по преданию, появился на свет Спаситель. Яркая звезда напоминала о том, что у верующих закончился строгий пост, длившийся 40 дней.

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