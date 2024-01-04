5 января в Пензенской области снова ударит мороз

04.01.2024 | 17:01

В пятницу, 5 января, в Пензенской области температура воздуха снова будет низкой. Такой прогноз дали синоптики.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью ожидаются облачность и небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-востока.

Столбик термометра опустится до -22...-27 градусов.

Днем потеплеет, появится солнце. Температура поднимется до отметок -14...-19 градусов.

В народном календаре 5 января - Федулов день. Предки говорили: «Пришел Федул - ветер подул». Движение воздуха сулило богатый урожай.