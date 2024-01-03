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Общество

В области расширят Семиключье и создадут ботанический заказник

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В 2024 году в Пензенской области будет увеличена площадь памятника природы «Семь ключей», который также называют Семиключьем.

Особо охраняемая природная территория был организована в Шемышейском районе в 2000 году. На ней произрастают 56 видов грибов, 7 видов мхов и 94 вида сосудистых растений, некоторые занесены в Красную книгу России и Красную книгу Пензенской области.

На проектируемом участке выявлены редкие виды краснокнижных позвоночных животных, например медянка обыкновенная, горлица обыкновенная и дятел зеленый. Кроме того, там отмечены места обитания популяции бабочек поликсена и мнемозина.

«Площадь памятника природы в два раза превысит его площадь в существующих границах и составит 236 га», - сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Кроме того, в наступившем году планируется организовать новую особо охраняемую природную территорию площадью 528 га - ботанический заказник регионального значения «Индерский лишайниковый бор». Он расположится в 500 метрах к югу от Сосновоборска.

В области расширят Семиключье и создадут ботанический заказник

«Создание ботанического заказника позволит сохранить популяции редких видов лишайников, мхов и сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Пензенской области», - подчеркнули в пресс-службе регионального минлесхоза.

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Источник — фото областного минлесхоза
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