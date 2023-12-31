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Общество

Первая новогодняя неделя в Пензенской области будет морозной

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В ночь на 1 января 2024 года в Пензенской области ожидается около -1 градуса, а также дождь со снегом. Утром температура упадет до -4.

Такой прогноз подготовили для жителей региона синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

Днем 1 января пензенцам стоит быть аккуратными при передвижении по улицам - местами возможен гололед. Также есть вероятность осадков. Ночью синоптики обещают 15 градусов мороза.

В первую неделю нового года в область вернется зима. Уже во вторник днем обещают мороз около -9 градусов, в среду, четверг и пятницу температура продолжит опускаться. Возможны снегопады.

В субботу днем градусник покажет около -22. По прогнозам синоптиков, выглянет солнце.

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