Первая новогодняя неделя в Пензенской области будет морозной

В ночь на 1 января 2024 года в Пензенской области ожидается около -1 градуса, а также дождь со снегом. Утром температура упадет до -4.
Такой прогноз подготовили для жителей региона синоптики Приволжского гидрометеоцентра.
Днем 1 января пензенцам стоит быть аккуратными при передвижении по улицам - местами возможен гололед. Также есть вероятность осадков. Ночью синоптики обещают 15 градусов мороза.
В первую неделю нового года в область вернется зима. Уже во вторник днем обещают мороз около -9 градусов, в среду, четверг и пятницу температура продолжит опускаться. Возможны снегопады.
В субботу днем градусник покажет около -22. По прогнозам синоптиков, выглянет солнце.
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