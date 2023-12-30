Опрос PenzaInform.ru : 2/3 респондентов встретят Новый год дома

30.12.2023 | 12:03

Опрос, проведенный порталом PenzaInform.ru в соцсети «Вконтакте», показал, что подавляющее большинство респондентов считают Новый год домашним праздником.

По состоянию на 12:00 субботы, 30 декабря, на вопрос «Как планируете отмечать Новый год?» ответили 193 подписчика.

67,36% респондентов (130 человек) выбрали вариант «Конечно же, дома». 29 пензенцев (15,03%) собираются в гости к родственникам или друзьям.

24 респондента (12,44%) намерены послушать речь президента и лечь спать.

7 человек (3,63%) вступят в новый год на рабочем месте, 2 (1,04%) планировали отправиться в путешествие. И лишь 1 (0,52%) собирается отпраздновать его в ресторане.