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Общество

Пензенцев 30 декабря ждет плюсовая температура

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В субботу, 30 декабря, в Пензенской области ожидаются плюсовая температура, мокрый снег и дождь. Такой прогноз сделали синоптики.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночь на 30 декабря столбик термометра покажет -1...-3 градуса. Днем на улице будет +1...+3, умеренный ветер подует с юго-запада.

«Последние дни уходящего года окажутся теплыми. Причина тому - циклонический вихрь, который принесет в Пензенский регион осадки смешанного характера и положительный температурный режим. Однако уже в Новый год из северных широт устремится холод. Столбик термометра интенсивно пойдет вниз, в область отрицательных значений, и дождь перейдет в снег», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По народному календарю 30 декабря - Данилов день.

На Руси в это время обращали внимание на погоду. Считалось, что если деревья покроются инеем, то Святки будут теплыми, а метель предсказывала хорошее роение пчел летом.

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