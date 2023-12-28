Возраст осмотра девочек акушером-гинекологом предлагают снизить

28.12.2023 | 09:10

Возраст прохождения девочками профилактического осмотра акушером-гинекологом предлагается снизить. С такой инициативой выступил Минздрав РФ.

«В настоящее время… порядком предусмотрено проведение осмотра акушером-гинекологом девочек в 14 лет. Вместе с тем в условиях современного подхода, направленного на раннее выявление заболеваний репродуктивного здоровья у подростков, с учетом физиологического становления репродуктивной функции, необходимо пересмотреть проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних акушером-гинекологом (в отношении девочек), изменив возраст осмотра с 14 лет на 13 лет», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Как пояснила главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова, изменение возраста осмотра гинекологом имеет принципиально важное значение для здоровья девочек, в том числе репродуктивного.

«Этот год очень много значит, так как в подростковом возрасте происходит половое созревание. В случае если в развитии что-то идет не так, врач может своевременно оказать помощь пациентке, сохранив ее здоровье», - цитирует ТАСС Елену Уварову.

По ее словам, задержка менструации в таком возрасте более чем на три месяца может свидетельствовать о синдроме поликистозных яичников, поэтому очень важно вовремя выявить проблему и начать лечение.

«Болезненная менструация (дисменорея), когда уже не помогают никакие лекарства, может говорить об эндометриозе. Это заболевание - современная женская пандемия. За несколько лет эндометриоз может достичь серьезных размеров, поэтому даже один год имеет важное значение для сохранения здоровья девочки», - заключила Уварова.