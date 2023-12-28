Сетевое издание|18+|Четверг|28 дек 2023|22:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На праздники в график движения электричек внесли изменения

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В период новогодних каникул АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» внесла изменения в график движения пригородных поездов по Пензенской области.

30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января составы будут курсировать по графику субботы; 8 января - по графику воскресенья, 9 января – по графику понедельника.

На 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января назначаются поезда: № 7245 Пенза-I (отправление в 10:35) - Башмаково (прибытие в 13:42) и № 7240 Башмаково (отправление в 13:54) – Пенза-I (прибытие в 17:00).

29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января выводятся из графика движения поезда № 7241 Пенза-I (отправление в 10:35) – Белинская (прибытие в 12:08) и № 7242 Белинская (отправление в 15:28) – Пенза-I (прибытие в 17:00).

29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января назначается поезд № 7239/7232 Саранск (отправление в 16:07) – Пенза-I (прибытие в 18:47, отправление в 18:59) – Кузнецк (прибытие в 20:39).

30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января назначается поезд № 7233/7238 Кузнецк (отправление в 6:43) – Пенза-I (прибытие в 8:23, отправление в 8:35) – Саранск (прибытие в 11:21).

30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января назначаются поезда: № 7231/7230 Саранск (отправление в 8:04) – Пенза-I (прибытие в 10:53, отправление в 11:05) – Кузнецк (прибытие в 12:45) и № 7247/7246 Кузнецк (отправление в 15:07) – Пенза-I (прибытие в 16:47, отправление в 16:59) – Саранск (прибытие в 19:54).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте