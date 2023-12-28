На праздники в график движения электричек внесли изменения

28.12.2023 | 21:17

В период новогодних каникул АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» внесла изменения в график движения пригородных поездов по Пензенской области.

30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января составы будут курсировать по графику субботы; 8 января - по графику воскресенья, 9 января – по графику понедельника.

На 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января назначаются поезда: № 7245 Пенза-I (отправление в 10:35) - Башмаково (прибытие в 13:42) и № 7240 Башмаково (отправление в 13:54) – Пенза-I (прибытие в 17:00).

29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января выводятся из графика движения поезда № 7241 Пенза-I (отправление в 10:35) – Белинская (прибытие в 12:08) и № 7242 Белинская (отправление в 15:28) – Пенза-I (прибытие в 17:00).

29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января назначается поезд № 7239/7232 Саранск (отправление в 16:07) – Пенза-I (прибытие в 18:47, отправление в 18:59) – Кузнецк (прибытие в 20:39).

30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января назначается поезд № 7233/7238 Кузнецк (отправление в 6:43) – Пенза-I (прибытие в 8:23, отправление в 8:35) – Саранск (прибытие в 11:21).

30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января назначаются поезда: № 7231/7230 Саранск (отправление в 8:04) – Пенза-I (прибытие в 10:53, отправление в 11:05) – Кузнецк (прибытие в 12:45) и № 7247/7246 Кузнецк (отправление в 15:07) – Пенза-I (прибытие в 16:47, отправление в 16:59) – Саранск (прибытие в 19:54).