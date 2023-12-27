В телепередачах хотят запретить сцены насилия с участием детей

27.12.2023 | 07:51

Группа депутатов предлагает запретить демонстрацию в новостных телепрограммах сцен жестокости и физического насилия, происходящих при совершении преступлений несовершеннолетними. С этой целью в Госдуму вносится законопроект о внесении изменений в закон «О средствах массовой информации».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

«Сцены преступлений на телеэкране, совершаемые подростками, смакование картин реального насилия в СМИ притупляют способность молодых людей и детей к состраданию, пробуждают в них агрессию, могут провоцировать наиболее психически неустойчивых сверстников к совершению насилия, нанесению увечий, крови и убийству», - считают инициаторы проекта закона.

По мнению разработчиков, обществу не нужны подробности совершенного преступления в деталях.

«Обществу нужно видеть, что все виновные понесли наказание за содеянное», - добавили они.