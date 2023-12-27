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Общество

В Пензе мать девочки с онкологией добилась компенсации расходов

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В Пензе мать ребенка-инвалида добилась компенсации расходов на перелеты.

9-летнюю девочку с онкологическим заболеванием необходимо возить в Первый Санкт-Петербургский университет имени академика И. П. Павлова на противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию.

Так как ребенок живет на удалении от места лечения (более чем 12 часов пути по железной дороге), то имеет право на перелет туда и обратно вместе с законным представителем.

Однако региональное отделение Социального фонда России не заключило договор с авиаперевозчиком, родителям пришлось дважды самостоятельно покупать билеты. Компенсировать расходы СФР отказался.

Пензячка обратилась в прокуратуру, и прокурор Ленинского района подал в суд иск о возмещении семье 43 тысяч рублей. Требования были полностью удовлетворены.

«Кроме того, региональным отделением фонда заключен государственный контракт с ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» на оказание услуг по перевозке авиационным транспортом детей-инвалидов», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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