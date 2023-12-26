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Общество

Перечислены главные опасности для детей в новогоднюю ночь

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Пензенские врачи призвали жителей области не терять бдительности в новогодние праздники и внимательно следить за детьми. В эти дни нередки случаи отравления несовершеннолетних алкоголем.

В областном минздраве со ссылкой на главного внештатного специалиста по профилактической медицине Елену Синяшину перечислили главные опасности для детей в новогоднюю ночь.

Поскольку алкоголь притупляет внимание взрослых, а малыши всегда копируют действия своих родителей, велик риск, что содержимое рюмки или бокала окажется в желудке ребенка или же он решится на опасную игру с розеткой, огнем, острыми предметами. Поэтому пензенцам не следует оставлять детей без присмотра.

Еще одна опасность - разрешить детям пробовать на вкус взрослые напитки. Речь не только о слабоалкогольных коктейлях, крепком спиртном, но и о газировке с красителями, консервантами, ароматизаторами. Такие продукты могут мгновенно спровоцировать аллергическую реакцию, отравление с последующей рвотой, головной болью, судорогами, потерей сознания.

«Из-за высокой чувствительности детского организма к токсичным веществам ребенок может погибнуть от нескольких десятков граммов водки или коньяка, выпитых сразу», - предупредила Елена Синяшина.

Специалист также признала плохой идеей дать подростку попробовать спиртное дома, ведь многие взрослые думают, что это будет лучше, чем если он выпьет в компании. По мнению врача, такой шаг станет ошибкой и положит начало приобщению ребенка к алкоголю, он не сможет потом вернуться в русло здорового образа жизни.

В случае если алкогольный напиток все же оказался в желудке ребенка, нужно сразу же дать ему большое количество воды и наблюдать за ним.

«Нарушение координации, учащенное дыхание, головокружение, неоднократная рвота, потеря сознания, судороги - поводы для срочного обращения за медицинской помощью», - сообщили в пресс-службе минздрава.

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