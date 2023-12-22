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Общество

В Пензе в 2024 году может появиться аквапарк

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Совсем скоро пензенцам не нужно будет ездить в чужие аквапарки - в областном центре появится свой. Свою уверенностью глава города Александр Басенко выразил на встрече с журналистами в пятницу, 22 декабря.

«На проспекте Строителей есть большое стеклянное здание, длительный период времени оно не эксплуатировалось. Там поворот на больницу», - сообщил Басенко.

По его словам, собственник уже начал реализовывать проект по строительству аквапарка.

«Я почему знаю - потому что мы для создания возможности по реализации этого объекта меняли несколько назначение использования земли», - объяснил глава города.

По прогнозам Александра Басенко, аквапарк откроется в 2024-м.

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