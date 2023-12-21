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Общество

Мужчин хотят поддержать в стремлении иметь много детей

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Общественная палата предлагает ввести меры поддержки многодетных отцов. Они изложены в докладе о мерах по повышению рождаемости в стране «Демография 2030».

По данным Общественной палаты, темпы рождаемости в России падают с 2016 года. Последний исторический максимум наблюдался в 2015-м, когда родилось более 1,9 миллиона малышей. В прошлом году установили исторический минимум - всего 1,3 миллиона новорожденных. В среднем в России на одну женщину сегодня приходится 1,42 ребенка.

Эксперты посчитали, что при такой тенденции с учетом остановившегося роста продолжительности жизни к 2030 году Россия может недосчитаться шести миллионов граждан.

Для того чтобы исправить ситуацию, предлагается обратить пристальное внимание на отцов. В частности, снизить пенсионный возраст для многодетных мужчин на один год на каждого ребенка, но не более пяти лет.

Сейчас таким правом обладают многодетные женщины: тем, кто имеет трех детей, пенсия назначается в 57 лет, четырех - в 56, пять и более - в 50.

Кроме того, эксперты предлагают ввести отцовский капитал. Он может составить 1 млн рублей для тех, кто имеет трех и более детей.

«Еще одно предложение - освобождение пап трех и более детей до 16 лет от призыва и мобилизации. Напомним, многодетные отцы уже сейчас могут получить отсрочку от СВО. Это следует из рекомендаций Минобороны, но в законе такая норма не закреплена», - пишет «Парламентская газета».

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