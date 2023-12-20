Пензенцам хотят дать возможность получить востребованную профессию

20.12.2023 | 08:07

Всем трудоспособным гражданам в 2024 году могут дать возможность бесплатно проходить переобучение по востребованным на рынке труда профессиям. С таким предложением выступил Минтруд РФ.

«Так, предлагается распространить бесплатное переобучение на всех соискателей для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям. Перечень специальностей и профессий будет определять правительство РФ с учетом кадровой потребности отраслей», - цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Кроме того, получить новую профессию смогут инвалиды.

Это же касается и тех, кто находится в фактическом отпуске по уходу за ребенком до трех лет, включая любого родственника или опекуна.

«Граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, ветераны СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения граждане, как и сейчас, смогут воспользоваться господдержкой в следующем году», - уточняется в сообщении.