Сетевое издание|18+|Среда|20 дек 2023|10:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам хотят дать возможность получить востребованную профессию

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Всем трудоспособным гражданам в 2024 году могут дать возможность бесплатно проходить переобучение по востребованным на рынке труда профессиям. С таким предложением выступил Минтруд РФ.

«Так, предлагается распространить бесплатное переобучение на всех соискателей для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям. Перечень специальностей и профессий будет определять правительство РФ с учетом кадровой потребности отраслей», - цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Кроме того, получить новую профессию смогут инвалиды.

Это же касается и тех, кто находится в фактическом отпуске по уходу за ребенком до трех лет, включая любого родственника или опекуна.

«Граждане в возрасте 50 лет и старше, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, ветераны СВО, безработные или находящиеся под риском увольнения граждане, как и сейчас, смогут воспользоваться господдержкой в следующем году», - уточняется в сообщении.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте