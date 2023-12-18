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Общество

В Пензе готовятся к открытию ФОКа «Центральный» после ремонта

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В Пензе обновили физкультурно-оздоровительный комплекс «Центральный», расположенный на улице Бакунина. На это из городского бюджета выделяли около 7,8 млн рублей.

В Пензе готовятся к открытию ФОКа «Центральный» после ремонта

О выполненных работах в понедельник, 18 декабря, рассказал глава Пензы Александр Басенко на своих страницах в соцсетях.

«Отремонтировали с внешней стороны стены, а также кровлю: утеплили ее минеральной ватой и покрытием из ПВХ-мембран для того, чтобы не протекала и не промерзала; провели электромонтажные работы: заменили кабели, автоматы, щитки, устаревшие светильники на современные, светодиодные; заменили систему вентиляции», - перечислил он.

В Пензе готовятся к открытию ФОКа «Центральный» после ремонта

Во время работ, которые длились четыре месяца, все секционные занятия проводились в основном учебном корпусе лицея № 2.

После генеральной уборки помещений спортсмены смогут вернуться к занятиям в родных стенах. Предполагается, что это произойдет на следующей неделе.

В Пензе готовятся к открытию ФОКа «Центральный» после ремонта

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Источник — фото со страницы Александра Басенко
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