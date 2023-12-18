Пензенцы заработали 18 000 рублей на сдаче оружия

18.12.2023 | 10:56

В Пензенской области увеличилось количество случаев незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ. За 11 месяцев рост составил 9,9% - 166 преступлений, за аналогичный период прошлого года их было 151.

Данные предоставило региональное министерство общественной безопасности в своем телеграм-канале.

«Напоминаем, незаконное хранение оружия - уголовно наказуемое деяние. Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности», - сообщили в министерстве.

В то же время жители области с начала 2023-го добровольно сдали 3 ружья, 674 патрона и 2,7 кг пороха, за что им заплатили 18 000 рублей. Кстати, в 2018-м только за полгода подобным способом они заработали почти в 8 раз больше - 143 000 рублей.

Пензенцев предупреждают: изъятие предметов во время задержания не является добровольной сдачей. Человек должен прийти сам, до того, как им заинтересуются полицейские.