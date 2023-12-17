Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 дек 2023|12:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В октябре в Пензенской области родилось 702 малыша

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В октябре в Пензенской области зарегистрировали смерть 1 526 жителей. Это на 60 больше, чем за тот же месяц 2022-го (1 466).

Такие данные обнародовал Росстат.

В октябре в регионе родилось 702 малыша. Это на 51 больше, чем в 2022 году (651).

Специалисты продолжают регистрировать смерть младенцев до года. За октябрь умерло 4 ребенка - на два больше, чем за тот же месяц прошлого года (2).

Естественная убыль населения составила 824 человека (815 - за октябрь прошлого года).

Во второй месяц осени отношения узаконили 503 пары (939 - в октябре 2022-го). Сократилось количество разводов: 465, на 16 меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Всего за январь - октябрь в регионе умерло 15 235 человек (16 336 за аналогичный период 2022-го). Родилось 6 924 малыша (7 018).

Коэффициент рождаемости в регионе за январь - октябрь составил 6,7 на 1 000 населения (тот же показатель за январь - октябрь 2022-го). Коэффициент смертности - 14,7 (15,6).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте