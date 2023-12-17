В октябре в Пензенской области родилось 702 малыша

17.12.2023 | 11:20

В октябре в Пензенской области зарегистрировали смерть 1 526 жителей. Это на 60 больше, чем за тот же месяц 2022-го (1 466).

Такие данные обнародовал Росстат.

В октябре в регионе родилось 702 малыша. Это на 51 больше, чем в 2022 году (651).

Специалисты продолжают регистрировать смерть младенцев до года. За октябрь умерло 4 ребенка - на два больше, чем за тот же месяц прошлого года (2).

Естественная убыль населения составила 824 человека (815 - за октябрь прошлого года).

Во второй месяц осени отношения узаконили 503 пары (939 - в октябре 2022-го). Сократилось количество разводов: 465, на 16 меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Всего за январь - октябрь в регионе умерло 15 235 человек (16 336 за аналогичный период 2022-го). Родилось 6 924 малыша (7 018).

Коэффициент рождаемости в регионе за январь - октябрь составил 6,7 на 1 000 населения (тот же показатель за январь - октябрь 2022-го). Коэффициент смертности - 14,7 (15,6).