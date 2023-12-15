В Пензенской области 8-летний сирота не умеет есть ложкой

15.12.2023 | 10:59

В Мокшанский дом-интернат для детей с нарушением интеллекта помещен ребенок, изъятый из-под опеки. О его судьбе рассказала детский омбудсмен Елена Столярова.

Родители мальчика умерли, а опекуном стала бабушка. При посещении органы опеки выявили серьезные проблемы, связанные с его физическим, неврологическим и психологическим здоровьем.

Так сирота попал в дом-интернат для лечения и реабилитации.

«До сих пор 8-летний мальчик не умеет самостоятельно передвигаться, пользоваться ложкой и др. Но специалисты детского дома утверждают, что у ребенка хороший реабилитационный потенциал, с ним надо только системно заниматься. Он уже за две недели набрал небольшой вес, хорошо ест, общается с воспитанниками», - написала Елена Столярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ему требуется помощь невролога, ортопеда, педиатра, массажиста и, конечно, педагогов, которые будут проводить с ним развивающие занятия.