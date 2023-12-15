В Пензе ночные клубы проверили на наркотики

15.12.2023 | 15:07

В Пензе полицейские устроили рейд по развлекательным заведениям. Они проверили посетителей на наркотики.

«С представителями проведены беседы, доведен алгоритм действий в случае выявления лиц, находящихся в наркотическом опьянении», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Рашид Хабибулин.

Поговорили и с гостями. Им напомнили, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная.

Горожанам, имеющим информацию о подобных фактах, предлагают звонить по телефону доверия 59-10-10.

«Анонимность гарантируется», - подчеркнул Рашид Хабибулин.