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Общество

В Пензе ночные клубы проверили на наркотики

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В Пензе полицейские устроили рейд по развлекательным заведениям. Они проверили посетителей на наркотики.

В Пензе ночные клубы проверили на наркотики

«С представителями проведены беседы, доведен алгоритм действий в случае выявления лиц, находящихся в наркотическом опьянении», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Рашид Хабибулин.

В Пензе ночные клубы проверили на наркотики

Поговорили и с гостями. Им напомнили, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная.

В Пензе ночные клубы проверили на наркотики

Горожанам, имеющим информацию о подобных фактах, предлагают звонить по телефону доверия 59-10-10.

В Пензе ночные клубы проверили на наркотики

«Анонимность гарантируется», - подчеркнул Рашид Хабибулин.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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