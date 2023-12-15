В Пензе ночные клубы проверили на наркотики

В Пензе полицейские устроили рейд по развлекательным заведениям. Они проверили посетителей на наркотики.
«С представителями проведены беседы, доведен алгоритм действий в случае выявления лиц, находящихся в наркотическом опьянении», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Рашид Хабибулин.
Поговорили и с гостями. Им напомнили, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная.
Горожанам, имеющим информацию о подобных фактах, предлагают звонить по телефону доверия 59-10-10.
«Анонимность гарантируется», - подчеркнул Рашид Хабибулин.
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