Пензенскому сироте, попавшему в МГУ, потребовалась защита

14.12.2023 | 11:02

Детский омбудсмен Елена Столярова активно и «эмоционально» отстояла права сироты из Неверкинского района, который поступил в этом году на юридический факультет МГУ.

Историю Столярова опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 14 декабря.

По ее словам, мальчик лишился матери в 2021 году, его опекуном стала бабушка. Пожилая женщина получала выплаты на содержание внука. Однако, когда тот поступил в МГУ, перечисления прекратились, так как пособие должны были выплачивать по месту обучения.

«Прошли 3,5 месяца обучения в университете, а выплат не произвели. В течение месяца специалист по опеке Неверкинского района пыталась выяснить причины задержки социального обеспечения юноши. Ни вразумительных ответов, ни сообщения телефонных номеров от руководства юридического факультета, по которым можно узнать причины задержки выплат, специалист по опеке не получила», - рассказала Елена Столярова.

13 декабря к омбудсмену поступило обращение об отсутствии пособия.

«Понимая игнорирование и хамство в поведении работников юрфака, я обратилась в приемную ректора МГУ с разъяснением ситуации и просьбой дать координаты того, кто способен вразумительно объяснить причины задержки. Мне дали телефон главного бухгалтера централизованной бухгалтерии МГУ, и в течение 5 минут мне перезвонили из того же деканата юрфака и сообщили, что приказ о назначении выплат подписан и студент получит полагающиеся ему выплаты с 1 сентября 2023 года», - пояснила Столярова.

Ее возмутило, что специалисту по опеке, которая стремилась помочь подопечному, сотрудники юрфака не смогли дать ответов, что руководство деканата не позвонило бабушке студента, которую также беспокоила ситуация.

«Мы часто грешим на органы власти, а чаще всего проблема кроется в «маленьких» кабинетах. Мне было неудобно за мое чрезмерно эмоциональное и некорректное обращение к работникам деканата. Я извинилась. Но рада, что вопрос решен и сообщили об этом бабушке и ее внуку», - написала в заключение Столярова.