Эксперт предупредила о мошенниках, использующих упаковки от посылок

13.12.2023 | 07:56

Выброшенные в мусор упаковки от посылок могут стать источником получения мошенниками персональных данных.

Об этом РИА Новости рассказала эксперт «Спецсвязи» Ольга Ишмаева.

«Мошенники могут получить персональные данные из адресных ярлыков, которые прикреплены на посылках, поэтому важно тщательно утилизировать эти накладные», - пояснила она.

По словам специалиста, в преддверии Нового года россияне получают и отправляют все больше посылок. При этом многие при распаковке забывают о правилах личной безопасности: на каждой второй посылке имеются наклейки со сведениями о получателе или отправителе - полное имя, номер телефона, домашний адрес.

Ольга Ишмаева предупредила: коробки, пакеты, конверты от посылок нужно утилизировать, разорвав в крошку ярлык или наклейку с персональными данными.

«Чтобы эти сведения не оказались в руках мошенников, перед походом с посылочной коробкой/упаковкой к мусорным контейнерам позаботьтесь, чтобы на ней не было никаких стикеров со сведениями об отправителях и получателях», - посоветовала она.