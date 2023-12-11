«Потерявших нить жизни» кузнечан доставят в Пензу

11.12.2023 | 21:32

В Кузнецке опасаются, что люди, злоупотребившие спиртным, а также без определенного места жительства с приходом холодов могут замерзнуть и погибнуть.

На совещании в администрации глава города Сергей Златогорский поручил организовать совместное с полицией патрулирование, чтобы вовремя помочь таким гражданам.

«Как мы договорились по вот этим ребятам, которые потеряли нить жизни, и живут, например, у Дильмана в тепловой камере, - по ним целевые мероприятия», - напомнил подчиненным Златогорский.

Кузнецких бродяг хотят найти, собрать, затем отправить в Пензу.

«Пусть они в тепле и под контролем находятся», - добавил глава Кузнецка.

В областном центре действует комплексный центр срочной социальной помощи населению. Сотрудники предоставляют бродягам продукты, одежду, при необходимости направляют в Дом ночного пребывания.