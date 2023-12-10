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Общество

Часть пензенцев освободили от комиссии при оплате ЖКУ

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Со следующего года не все жители Пензенской области будут платить комиссию при оплате ЖКУ в банках. Согласно принятому Госдумой РФ закону, от этого освободили льготников.

Как пишет «Парламентская газета», пока перечня категорий нет, его чуть позже установит Правительство РФ.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предположил, что от дополнительной финансовой нагрузки избавят тех, кто получает компенсацию платы за услуги ЖКХ, педагогических работников в селах, членов семей военнослужащих, погибших в борьбе с терроризмом, инвалидов, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, боевых действий и другие категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Закон будет действовать лишь в случае оплаты в банке, для почты сделали исключение: там по-прежнему будут взимать комиссию.

В силу документ вступит 1 июля.

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