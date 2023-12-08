За треш-стримы введут штрафы и уголовную ответственность

08.12.2023 | 08:37

В Госдуму внесли пакет законопроектов о штрафах и уголовной ответственности за треш-стримы. Под документами подписались более 30 депутатов Госдумы и сенаторов.

Авторы инициативы доказали, что треш-стрим - это не просто избиение или доведение до самоубийства, а публичный садизм, который делается за деньги, пишет «Парламентская газета».

Согласно законопроектам, организаторов и участников треш-стримов могут оштрафовать на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций. При совершении на стриме уголовного преступления его демонстрация в интернете станет отягчающим обстоятельством.

Законопроект усиливает уголовную ответственность за 10 преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров:

- убийство;

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;

- умышленное причинение легкого вреда здоровью;

- побои;

- истязание;

- угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;

- похищение человека;

- незаконное лишение свободы;

- использование рабского труда.

В частности, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью во время публичной демонстрации в Сети влечет лишение свободы на срок до десяти лет. К этому наказанию могут добавить ограничение свободы на срок до двух лет или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, суд сможет накладывать запрет на определенные виды деятельности, в том числе пользование интернетом.