Пензенцам следует насторожиться при требовании оплатить штраф

В администрации Пензы рассказали о новом виде мошенничества под видом взыскания штрафов.
«Через портал госуслуг гражданам приходят уведомления, в которых мошенники под видом административных комиссий требуют оплатить штраф за нарушение норм местного законодательства», - пояснили в пресс-службе мэрии.
Если возникнут какие-либо сомнения в том, законно ли взимание денег, пензенцам следует немедленно обратиться в административную комиссию и проверить подлинность уведомления.
Телефоны комиссий:
- Железнодорожный район - 56-28-68;
- Ленинский район - 54-06-66;
- Октябрьский район - 92-91-65;
- Первомайский район - 34-39-82.
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