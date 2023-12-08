Пензенцам следует насторожиться при требовании оплатить штраф

08.12.2023 | 16:11

В администрации Пензы рассказали о новом виде мошенничества под видом взыскания штрафов.

«Через портал госуслуг гражданам приходят уведомления, в которых мошенники под видом административных комиссий требуют оплатить штраф за нарушение норм местного законодательства», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Если возникнут какие-либо сомнения в том, законно ли взимание денег, пензенцам следует немедленно обратиться в административную комиссию и проверить подлинность уведомления.

Телефоны комиссий:

- Железнодорожный район - 56-28-68;

- Ленинский район - 54-06-66;

- Октябрьский район - 92-91-65;

- Первомайский район - 34-39-82.