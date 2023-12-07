В Пензенской области проведут елки для детей участников СВО

07.12.2023 | 19:51

У детей участников специальной военной операции из Пензенской области будет новогодний праздник. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко в ходе прямой линии в четверг, 7 декабря.

Во-первых, для них проведут елки. Глава региона рассказал, как именно это организуют.

«В одном месте мы 4 000 человек (именно у стольких юных пензенцев отцы, по словам губернатора, находятся в зоне СВО. - Прим. ред.) не соберем, это много ребят. Я думаю, мы пойдем другим путем. Главы администраций слышат меня. Мы проведем елки в каждом райцентре - свезем детей с района и проведем елку», - пообещал Олег Мельниченко.

В Пензе тоже состоится праздник, и на него также пригласят детей участников СВО. Губернатор посчитал справедливым, если это будут те, что отцы, к сожалению, погибли.

Во-вторых, сыновья и дочери бойцов получат новогодние подарки. Министерству труда и соцзащиты дано поручение оперативно решить этот вопрос.