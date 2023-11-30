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Общество

Пензенцев приглашают провериться на онкопатологии во рту

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Пензенцы смогут обследовать полость рта в городской стоматологической поликлинике. В ее отделениях стартуют дни открытых дверей, сообщили в региональном минздраве.

Желающих будут проверять на онкопатологии методом аутофлуоресцентной стоматоскопии до 29 декабря по следующим адресам в Пензе согласно графику:

- ул. Калинина, 1а, по средам с 8:00 до 13:30;

- ул. Леонова, 19, по вторникам с 8:00 до 13:30 и с 14:30 до 19:00, по субботам с 8:00 до 13:30;

- ул. Фабричная, 14а, по четвергам с 8:00 до 13:30 и с 14:30 до 19:00;

- ул. Вадинская, 6, по понедельникам и пятницам с 8:00 до 13:30 и с 14:30 до 19:00;

- ул. Кижеватова, 6, по вторникам и пятницам с 8:00 до 13:30 и с 14:30 до 19:00;

- пр-кт Строителей, 60, по понедельникам и средам с 8:00 до 13:30 и с 14:30 до 19:00;

- ул. Лазо, 2, по средам и субботам с 8:00 до 13:30 и с 14:30 до 19:00;

- ул. Пионерская, 4, по понедельникам с 8:00 до 13:30 и с 14:30 до 19:00.

Посетителей ждут и в Каменке, на улице Советской, 13, по средам с 8:00 до 13:30 и с 14:30 до 19:00.

С собой нужно взять паспорт или другое удостоверение личности.

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