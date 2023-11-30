«Московский цирк кошек»: от недовольных зрителей ждут заявлений

30.11.2023 | 13:48

Пензенцам, обманутым рекламой шоу «Московского цирка кошек» и посетившим его, предлагают направить заявления в адрес областного управления Роспотребнадзора. Если их будет больше 20, специалисты ведомства подадут в суд групповой иск.

Речь идет о мероприятии для детей, прошедшем 6 ноября в библиотеке им. Лермонтова.

В рекламе шоу говорилось: «В выходной день, 6 ноября 2023 г., в г. Пензе на сцене концертного зала библиотеки им. М. Ю. Лермонтова (пр. Строителей, д. 168а) с одним представлением выступит единственный в мире МОСКОВСКИЙ ЦИРК КОШЕК с новой программой и большой группой дрессированных живых кошек, УНИКАЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ в программе - НЕЙРОКОТ-ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ. В этом красивом спектакле принимают участие живые кошки и КОТЫ-ГИГАНТЫ. Это добрый, волшебный спектакль с яркими декорациями и невероятными трюками - настоящее чудо, которое не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Приходите на спектакль всей семьей, заряжайтесь самыми позитивными впечатлениями, которые создадут вам отличное настроение на долгое время!».

Пензенцы, поверившие объявлению, купили билеты и привели детей. Однако их ждало разочарование, о котором они рассказали, обратившись в Роспотребнадзор.

Люди сообщили, что концепция мероприятия не соответствовала заявленной. «По факту была представлена шоу-программа ростовых кукол, появление живых кошек не относилось к выступлению дрессированных животных. Также шоу было задержано на 20 минут и началось в 12:20, закончилось в 12:55, и таким образом продолжительность программы вместо 60 минут составила только 35», - перечислили в управлении Роспотребнадзора.

Специалисты разъяснили: по закону «О защите прав потребителей» исполнитель обязан своевременно предоставлять необходимую и достоверную информацию о товарах, работах, услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. При обнаружении недостатков потребитель может, например, потребовать уменьшить цену.

Начать в случае данного шоу можно с отправки в адрес организатора досудебной претензии (примерные формы есть в «Справочнике потребителя» на сайте Роспотребнадзора). Если она не будет удовлетворена, появятся основания для обращения в суд. Тот может, помимо прочего, возложить на нарушителя обязанность компенсировать причиненный детям моральный вред.

Заявления для подачи группового иска нужно направлять в адрес управления через официальный сайт Роспотребнадзора (petition.rospotrebnadzor.ru/petition/) или письмом (440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 36). Телефон для консультаций - (8412) 55-37-88.

«В случае самостоятельного обращения заявителя в суд управление может принять участие в гражданском процессе в суде первой инстанции, для чего рекомендуем обратиться в суд с соответствующим ходатайством о привлечении специалиста Управления Роспотребнадзора по Пензенской области для дачи заключения по делу о защите прав потребителей», - добавили в ведомстве.