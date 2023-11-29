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Общество

В Пензе маршрут общественного транспорта № 27 ждут изменения

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Маршрут общественного транспорта № 27 планируют продлить. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в минцифры.

В редакцию обратился житель Пензы, которого интересовал маршрут № 39. «Нельзя ли продлить маршрут № 39 в сторону дач? Это касается сотен жителей, имеющих участки в городской черте. Были бы благодарны!» - написал он.

Обращение было переслано в областное министерство цифрового развития, транспорта и связи, откуда пришел ответ, подписанный министром Сергеем Балакиным.

«На основании полученных отчетных материалов научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования Пензенской области планируется внесение изменений в маршрутную сеть Пензенской городской агломерации. В полученных документах имеются рекомендации (предложения) по оптимизации маршрутной сети, класса обслуживающего подвижного состава с учетом пассажиропотока и потребностей жителей всех микрорайонов. До формирования и утверждения новой маршрутной сети Пензенской городской агломерации вопрос внесения изменений в схему движения автобусов маршрута № 39 не рассматривается», - говорится в документе.

Однако в новой сети запланировано продление схемы движения маршрута № 27 (Мясокомбинат - ТЦ «Мега Пенза») до остановки «Дачная».

Также предусмотрено, что обслуживать маршрут № 27 должны автобусы среднего класса.

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