В Пензенской области готовятся к отражению угрозы завоза чумы

В Пензенской области начали готовиться к отражению угрозы завоза чумы. Соответствующий указ 24 ноября подписал губернатор Олег Мельниченко.
Региональному министерству здравоохранения поручено обеспечить готовность медицинских организаций «к проведению мероприятий, направленных на недопущения завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемиологических рисков активности природных очагов, расположенных на территории Пензенской области».
Ведомство должно принять дополнительные меры по повышению настороженности медработников к выявлению случаев чумы и незамедлительному обследованию больных с подозрением на чуму.
«Обеспечить соблюдение строгого противоэпидемического режима в инфекционных стационарах, отделениях, планируемых к использованию для приема больных чумой, и патолого-анатомических отделениях», - дается указание в документе.
Также следует провести расчет потребности в вакцине для профилактики чумы.
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