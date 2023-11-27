В Пензенской области готовятся к отражению угрозы завоза чумы

27.11.2023 | 11:16

В Пензенской области начали готовиться к отражению угрозы завоза чумы. Соответствующий указ 24 ноября подписал губернатор Олег Мельниченко.

Региональному министерству здравоохранения поручено обеспечить готовность медицинских организаций «к проведению мероприятий, направленных на недопущения завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемиологических рисков активности природных очагов, расположенных на территории Пензенской области».

Ведомство должно принять дополнительные меры по повышению настороженности медработников к выявлению случаев чумы и незамедлительному обследованию больных с подозрением на чуму.

«Обеспечить соблюдение строгого противоэпидемического режима в инфекционных стационарах, отделениях, планируемых к использованию для приема больных чумой, и патолого-анатомических отделениях», - дается указание в документе.

Также следует провести расчет потребности в вакцине для профилактики чумы.