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Общество

В Пензе школьники нашли «преступников» по отпечаткам обуви

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В Пензе учащиеся кадетских классов школы № 11 вычисляли друг друга по оставленным уликам. В заведение приехали криминалисты, они показали детям работу экспертов и научили изымать следы рук и ног.

В Пензе школьники нашли «преступников» по отпечаткам обуви

«Никогда не знаешь заранее, станет ли обнаруженный отпечаток той единственной ниточкой, которая приведет к преступнику и решающим доказательством в уголовном деле. Если учесть, что преступники всегда стараются скрыть доказательства своего пребывания, эксперту требуется немалый опыт и профессиональная интуиция, чтобы отыскать улики. От экспертов ЭКЦ зависит, получит ли преступник реальный срок или он будет оправдан», - отметила начальник отдела ЭКЦ УМВД России по Пензенской области Марина Шебурова.

В Пензе школьники нашли «преступников» по отпечаткам обуви

В ходе квест-игры учеников разделили на криминалистов и преступников. Пока первая группа ждала за дверью, вторая оставляла в аудитории улики: волосы, следы губной помады, отпечатки рук и обуви.

В Пензе школьники нашли «преступников» по отпечаткам обуви

Затем школьники возвращались и искали главных подозреваемых. В этом им помогал криминалистический чемодан эксперта и навыки дактилоскопирования.

В Пензе школьники нашли «преступников» по отпечаткам обуви

«Так как мы кадетский класс, нам часто рассказывали об этом, я много чего уже знала, но мне именно понравилось понаблюдать, как все происходит, как находят отпечатки, следы», - рассказала школьница.

В Пензе школьники нашли «преступников» по отпечаткам обуви

По словам Марины Шебуровой, многие из детей выразили желание стать в будущем криминалистами.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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