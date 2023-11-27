В Пензе школьники нашли «преступников» по отпечаткам обуви

27.11.2023 | 10:06

В Пензе учащиеся кадетских классов школы № 11 вычисляли друг друга по оставленным уликам. В заведение приехали криминалисты, они показали детям работу экспертов и научили изымать следы рук и ног.

«Никогда не знаешь заранее, станет ли обнаруженный отпечаток той единственной ниточкой, которая приведет к преступнику и решающим доказательством в уголовном деле. Если учесть, что преступники всегда стараются скрыть доказательства своего пребывания, эксперту требуется немалый опыт и профессиональная интуиция, чтобы отыскать улики. От экспертов ЭКЦ зависит, получит ли преступник реальный срок или он будет оправдан», - отметила начальник отдела ЭКЦ УМВД России по Пензенской области Марина Шебурова.

В ходе квест-игры учеников разделили на криминалистов и преступников. Пока первая группа ждала за дверью, вторая оставляла в аудитории улики: волосы, следы губной помады, отпечатки рук и обуви.

Затем школьники возвращались и искали главных подозреваемых. В этом им помогал криминалистический чемодан эксперта и навыки дактилоскопирования.

«Так как мы кадетский класс, нам часто рассказывали об этом, я много чего уже знала, но мне именно понравилось понаблюдать, как все происходит, как находят отпечатки, следы», - рассказала школьница.

По словам Марины Шебуровой, многие из детей выразили желание стать в будущем криминалистами.